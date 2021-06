Köln (ots) - Er hat es geschafft! Ben Zucker ist bei seiner Charity-Radtour von seiner Heimatstadt Ueckermünde bis nach Halle geradelt. Für jeden gefahrenen Kilometer spendete der 37-Jährige 10 Euro an "RTL - Wir helfen Kindern". Auf seiner Tour hat er nicht nur Kilometer für Kilometer hinter sich gebracht, sondern auch ganz viele Fans getroffen und zum Spenden aufgerufen. Auch in "Guten Morgen Deutschland" wurde über diese ganz besondere Aktion berichtet. Dank AIRFORCE1 Records und Joe Chialo, die ebenfalls spendeten sowie dem Einsatz der Fans und RTL-Zuschauer ist am Ende die tolle Summe in Höhe von 11.635 Euro zusammengekommen. Mit dem Geld wird der Verein KAHUZA e.V. unterstützt. "Danke an euch da draußen für jede kleine und große Spende! Wir machen das für Kinder und Familien, die unsere Hilfe dringend benötigen und für das hart arbeitende KAHUZA-Team, das eben diese Kinder und Familien mit ganz viel Herz unterstützt", bedankt sich der Schlagerstar.Die Radtour ist zwar beendet, doch die Spendenaktion geht noch weiter!Wenn Sie Ben Zucker unterstützen wollen - Hier (https://wirhelfenkindern.rtl.de/spenden/zucker) können Sie weiterhin online mithelfen und mitspenden.Oder schicken Sie einfach eine SMS mit dem Kennwort ZUCKER an die 44844(10 Euro /SMS zzgl. ggf. Transportkosten)Über KAHUZA E.V.KAHUZA e.V. hat es sich es zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen aus sozial schwachen Familien zu helfen. Der Verein unterstützt bei schulischen Herausforderungen und steht aktiv bei allen Erziehungsfragen zur Seite. KAHUZA e.V. bietet kostenlose Mahlzeiten und ein viel vielseitiges Freizeit sowie Sportangebot für Kinder und Jugendliche. Viele Familien mangelt es am Nötigsten - genau an dieser Stelle unterstützt KAHUZA e.V.! Der Verein finanziert sich ausschließlich durch Spenden und ist im Raum Halle (Saale) aktiv.Mehr zu Ben ZuckerBen Zuckers Botschaft: Alle Hürden im Leben als Gelegenheit betrachten, um zu wachsen und sich mutig neuen Abenteuern zu stellen. Eine Philosophie, mit der sich der 37-jährige Sänger und Musiker in Rekordzeit zum beliebtesten und erfolgreichsten Künstler Deutschlands entwickelt hat. Mit seinem aktuellen Album "Jetzt erst recht!" erobert er bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere die Nummer 1 der offiziellen Deutschen Albumcharts. Hinzu kommen mehr als 600.000 verkaufte Tonträger, über 200 Millionen Streams seiner Hits und eine triumphale Sold-Out-Arena-Tour im Herbst 2019 durch ganz Deutschland sprechen für sich.Aus dem donnernden Applaus der Menschen wird Ben im Frühjahr 2020 in sein Wohnzimmer verbannt und darf auf einmal nicht mehr spielen. "Konzerte sind mein Herzschrittmacher", sagt er selbst. "Die Bühne, meine Fans, die Stimmung, die Emotionen - deswegen mache ich Musik."Im Sommer 2020 wird ihm klar, dass er eine neue Vision braucht. Diese Vision ist das dritte Album, an dem er arbeiten will, denn was könnte ihm besser aus dem Pandemie-Tief helfen als neue Songs zu schreiben.Von den ganz großen Triumphen bis zu den stillen Momenten: In Bens drittem Album steckt jeder Song voller Gefühl, das dem Künstler direkt aus dem Herzen spricht. Er ist wieder bei sich angekommen, und er hat eine Message für uns: Dieses Album ist kein Trostpflaster für verschobene Konzerttermine oder Beschäftigungstherapie für einen Künstler ohne Auftritte. Es ist ein Grundstein, den Ben für die kommenden Jahre gelegt hat, und eine Ansage für alle Musikbegeisterten da draußen: Wann immer wir uns wieder live gegenüberstehen, macht euch bereit dafür: "Jetzt erst recht!".Das Album "Jetzt erst recht!" wurde am 16. April 2021 veröffentlicht und ist nicht nur als Standard-CD, sondern auch in der limitierten Zuckerdosen Edition und im exklusiven Ich find Schlager Toll! Regenjacken Merchbundle verfügbar.Pressekontakt:"RTL - Wir helfen Kindern"Maren MossigTel. 0221 78870305mossig@diepressetanten.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/4932530