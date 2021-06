FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 440 (435) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3800 (3700) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1342 (1090) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS HOMESERVE PRICE TARGET TO 1100 (1350) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2760 (2530) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1900 (1700) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1180 (1070) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND PRICE TARGET TO 660 (666) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES BOOHOO TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UW') - TARGET 292 (280) PENCE - PEEL HUNT CUTS PROVIDENT TO 'REDUCE' - SOCGEN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3510 (3823) PENCE - 'HOLD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

