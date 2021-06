Hamburg (ots) - Hamburger Personalentwickler stärkt Führungskräfte bei allen Themen der Mitarbeiterführung in den regelmäßig stattfindenden Kompakttraining-SeminarenDie Führungskräfte-Trainer:innen der Kompakttraining GmbH & Co. KG unterstützen mit den Führungskräfte-Schulungen Nachwuchsführungskräfte und erfahrene Teamleiter, um alle Mitarbeiterführungsthemen gut im Griff zu haben. Von der eigenen Rolle als Führungskraft bis hin zu speziellen Themen, wie das Führen von Bewerbungsgesprächen und Kündigungsgesprächen.Wirkungsvolle Führungskräftetrainings für den FührungsalltagNach allen interaktiven Schulungen der Kompakttraining GmbH & Co. KG sind die Führungskräfte gestärkt für den Führungsalltag, haben mehr Sicherheit für die Herausforderungen sowie Ihre Aufgabe und Rolle klar im Blick - die Führungskräfte gehen mit voller Energie und geschärften Sinnen aus dem Führungskräftetrainings .Die Rolle und Verantwortung als Führungskraft stärkenMit dem interaktiven "Führungskräftetraining Grundlagen" (https://www.kompakttraining.de/termin/mitarbeiterfuehrung-seminar-online-2021-06-24/) unterstützen die Trainer*innen von Kompakttraining die Führungskräfte*innen mit einem kompakten Überblick zu allen zentralen Themen der Mitarbeiterführung. Dies beinhaltet die zentralen Führungsinstrumente sowie eine klare Vorstellung der eigenen Rolle und Verantwortung als Führungskraft.Führungskommunikation meisternUm bei der Kommunikation mit den unterschiedlichen Mitarbeiter- Typen das Steuer in der Hand zu behalten und die unterschiedlichen Mitarbeitergespräche gut zu meistern, nutzen die Führungskräfte das "Führungskräftetraining: Führungskommunikation meistern". (https://www.kompakttraining.de/termin/fuehrungskommunikation-seminar-online-2021-07-06/)Spezielle Führungskräftethemen im GriffFür die speziellen Führungsaufgaben bietet die Kompakttraining GmbH & Co. KG zahlreiche Führungskräftetrainings an:Mit dem Kompakttraining "Bewerbungsgespräch: Leitfaden für Arbeitgeber" (https://www.kompakttraining.de/seminare/personalfuehrung-seminare.alle/schulung-bewerbungsgespraech/) machen die Trainer*innen die Führungskräfte für alle wichtigen Aspekte zum professionellen Führen von Bewerbungsgesprächen fit.Das "Onboarding Seminar" (https://www.kompakttraining.de/seminare/personalfuehrung-seminare.online/mitarbeiter-onboarding-seminar/) unterstützt die Führungskräfte bei der erfolgreichen Einarbeitung neuer Mitarbeiter*innen und beim interaktiven Kompakttraining"Kündigungsgespräche richtig führen" (https://www.kompakttraining.de/seminare/personalfuehrung-seminare.online/seminar-kuendigungsgespraech-fuehren/) erhalten die Führungskräfte Sicherheit für das Führen von der Vorbereitung bis zum Abschluss.Pressekontakt:Kompakttraining GmbH & Co KGi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon 040-80 81 375-0Fax 040-80 81 375-41Email: oliver.kutz@kompakttraining.dewww.kompakttraining.deOriginal-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80914/4932538