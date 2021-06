Aktien des Online-Auktionshauses eBay steuern abermals zielstrebig ihre bisherigen Jahreshochs an, an diesen ist der Wert zuletzt mehrmals gescheitert. Die höheren Tiefs in diesem Jahr deuten jedoch auf eine bullische Konsolidierung und damit ein mögliches Ausbruchsszenario für das Papier hin. Seit den Crash-Tiefs aus März 2020 um 26,00 US-Dollar hat sich eBay im Wert vervielfacht, Anfang dieses Jahr markierte das Papier ...

