Die WallStreetBets-Gemeinde hat ganz offensichtlich auch bei den wikifolio-Tradern eine große Fanbase gefunden. Zumindest sind die in den entsprechenden Foren heiß diskutierten Aktien von GameStop und AMC Entertainment die beiden meistgehandelten Aktien der vergangenen sieben Tage auf unserer Plattform. Bei der Anzahl der durchgeführten Trades führen sie das Feld mit weitem Abstand an. Vor allem bei AMC ging es zuletzt so richtig zur Sache. Wer sich an starken Kursschwankungen erfreut, der kam hier voll auf seine Kosten. Innerhalb von nicht einmal zwei Wochen hat sich der Kurs des Kinokettenbetreibers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...