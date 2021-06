Vonovia (WKN A1ML7J) schluckt die Deutsche Wohnen (WKN A0HN5C). - In der letzten Handelswoche wurde bekannt, dass Deutschlands größter Wohnungskonzern, die Vonovia, die aktuelle Nummer zwei, die Deutsche Wohnen, übernehmen will. - Der Deal wird die Vonovia rund 18 Milliarden Euro kosten - nach Abschluss des Deals wird der Konzern rund 500.000 Wohnungen im Bestand haben. - In dieser Woche folgte nun der nächste große Schritt in Richtung Fusion: Der Vorstand sowie der Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen ...

