Hamburg (ots) - Sendetermin: Sonntag, 6. Juni, 18.45 Uhr, NDR FernsehenWincent Weiss und Johannes Oerding singen den ARD-Song zur Fußball-EM 2021 - und präsentieren ihn erstmals gemeinsam in der Live-Sendung "DAS!" im NDR Fernsehen. Am Sonntag, 6. Juni, stehen die beiden in der Sendung ab 18.45 Uhr mit "Die guten Zeiten" auf der NDR Studio-Bühne.Auf dem Roten Sofa sprechen die erfolgreichen Singer/Songwriter mit Moderatorin Inka Schneider zudem über ihre Karrieren, über Höhen und Tiefen ihres Lebens und natürlich über den Song. Es liege "dieses ganz besondere Gefühl in der Luft, das wir alle mit der EM verbinden. Sommer - Leichtigkeit - Zusammenhalt", so die Beiden. Der Song feiere "genau das: die Freude und das Gefühl, für etwas gemeinsam zu brennen."Die Fußball-Europameisterschaft der Männer beginnt am 11. Juni 2021.