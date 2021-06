Um 10:59 liegt der der ATX TR mit -0.22 Prozent im Minus bei 6996 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Frequentis mit +4.80% auf 26.2 Euro, dahinter Mayr-Melnhof mit +1.79% auf 170.4 Euro und Addiko Bank mit +1.05% auf 14.45 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15630 ( -0.02%, Ultimo 2020: 13719). Gestern war Fronleichnam und der ATX TR hat just an diesem Feiertag, an dem gehandelt wird, erstmals in seiner Geschichte die 7000 auf Schlusskursbasis übertroffen. (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.06.)

