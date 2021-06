La Vergne, Tennessee (ots/PRNewswire) - Die SINGER® Elite-KollektionDie Marke SINGER® bringt mit der neuen Singer Elite-Kollektion das Nähen auf die nächste Stufe. Diese neuen Maschinen sind auf ultimative Leistung ausgelegt, verwenden hochwertige Materialien und weisen modernste Oberflächen auf. Dieser Satz von drei Maschinen ist ein neues Kapitel für die 170 Jahre alte Marke - immer noch einfach, erschwinglich und leicht, aber mit einer neuen Ebene von Fähigkeiten und Projektmöglichkeiten. Entwickelt für optimale Leistung, inspiriert von modernen Designs mit hochwertigem Stil und verbesserten Komponenten.Die Sammlung besteht aus 3 Maschinen, einer mechanischen, einer computergesteuerten und einer Overlock-Maschine. Jede dieser Maschinen verfügt über die klassenbesten mechanischen Kernspezifikationen und -funktionen. Darüber hinaus haben die mechanischen und computergesteuerten Maschinen eine erhöhte Geschwindigkeit und Durchschlagskraft, um schwierige Aufgaben zu bewältigen, sowie erstklassige Berührungspunkte mit gehobenen Materialien. Die ultimative Kontrolle wird durch die einstellbare Stichlänge und -breite gewährleistet und die 1-Schritt-Knopflochfunktion ermöglicht einfache und schnelle Korrekturen. Eingebauter Nadeleinfädler zum mühelosen Einfädeln der Nadeln und zum schnelleren Nähen.Weitere Informationen zur SINGER® Elite-Kollektion finden Sie unter www.singer.comINFORMATIONEN ZU SINGER®Seit fast 170 Jahren ist die Marke SINGER® ein Synonym für das Nähen. Von Isaac Singers Patent auf die erste Verbrauchernähmaschine im Jahr 1851 bis zum weltweit ersten Cloud-basierten Näh-Ökosystem im Jahr 2015 - der Geist von praktischem Design und kreativer Innovation, der die Marke von Anfang an geprägt hat, setzt sich bis heute fort. Von Mode über Heimdekoration bis hin zum Sticken und Quilten - wir engagieren uns für die Weiterentwicklung von SINGER®-Produkten für Nähbegeisterte jeden Niveaus.Singer, das Cameo-"S"-Design und Design und Sewing Made Easy sind eingetragene Warenzeichen von The Singer Company Limited S.a.r.l. oder deren Tochtergesellschaften. ©2021 The Singer Company Limited S.a.r.l. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1158576/SINGER_Logo.jpgPressekontakt:Lori Tesorolori.tesoro@svpworldwide.comOriginal-Content von: SINGER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154033/4933026