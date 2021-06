ams Osram verkauft das Geschäftssegment Digital Systems (DS) in Nordamerika, das vor allem Lichtsteuersysteme, Elektroniksysteme und Treiber herstellt. Käufer ist laut ams Osram der langjährige Kunde Acuity Brands. In dem Segment sind derzeit rund 1.100 Mitarbeiter beschäftigt. Acuity Brands wird das DS-Geschäft in den USA, Kanada und Mexiko übernehmen, einschließlich der Fertigungsstätte in Monterrey, Mexiko. Der Abschluss der Transaktion wird für den Sommer 2021 erwartet. Über die finanziellen Details haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.06.)

