Europäisches Startup-Unternehmen hat weiteren wichtigen Meilenstein in seiner noch jungen Geschichte erreicht Das in Deutschland entwickelte Carbon 1 MK II hat sich die begehrteste und prestigeträchtigste Auszeichnung im Bereich der Verbundwerkstoffe gesichert - den JEC Composites Connect - Innovation Award. Die JEC-Jury aus internationalen Experten hat das innovative Smartphone in der Kategorie Design ausgezeichnet. Das ...

