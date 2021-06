Vancouver, British Columbia: Alliance Mining Corp. (TSX.V: ALM) ("Alliance" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kaufvereinbarung mit der 1911 Gold Corporation ("1911 Gold") (TSX.v: AUMB) unterzeichnet hat, um sich die von 1911 Gold gehaltenen vielversprechenden Anteile an siebenundzwanzig (27) Bergbau-Claims zu sichern, die zusammen als Konzessionsgebiet Greenbelt bezeichnet werden und sich im Rice Lake Belt unweit der Stadt Bissett in Manitoba befinden.

Das Konzessionsgebiet Greenbelt ist rund fünf Kilometer vom Verarbeitungsbetrieb "True North Complex" der Firma 1911 Gold in Bissett (Manitoba) entfernt. Dieser Betrieb ist vollständig genehmigt und verfügt über eine Mühle und Aufbereitungsanlage für Verarbeitungsrückstände mit einer Betriebskapazität von 1.300 Tagestonnen, wo aktuell historische Verarbeitungsrückstände aufgearbeitet werden. Alliance wird in den kommenden Monaten prüfen, ob die Möglichkeit besteht, mit der Firma 1911 Gold eine Vereinbarung über die künftige Auftragsverarbeitung von Erzen aus den Konzessionsgebieten des Unternehmens abzuschließen.

Weitere Einzelheiten zur Kaufvereinbarung sowie eine detailliertere Beschreibung des Konzessionsgebiets werden in einer der nächsten Pressemeldungen veröffentlicht.

Die Kaufvereinbarung bedarf der abschließenden Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange.

FÜR DAS BOARD

Chris Anderson

Director

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Alliance Mining Corp.

(604) 488-3900

Investor Relations: 604-488-3900

E-Mail: ir@alliancemining.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements reflektieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und beruhen auf Annahmen des Unternehmens bzw. Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, der Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzierungen, der tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und anderer Aktivitäten des Unternehmens, der Umweltrisiken, der zukünftigen Metallpreise, der Betriebsrisiken, der Unfälle, der arbeitsrechtlichen Probleme, der Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie anderer Risiken in der Bergbaubranche. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese und andere vorsorgliche Hinweise in unseren Veröffentlichungen bei der kanadischen Wertpapierbehörde SEDAR (www.sedar.com) eingeschränkt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Alliance Mining Corp.

888 Dunsmuir Street - Suite 888, Vancouver, B.C., V6C 3K4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58792Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58792&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA01863P2070Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA01863P2070