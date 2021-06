NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach einer enttäuschenden US-Beschäftigungsentwicklung zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,21 Prozent auf 131,88 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,60 Prozent.

In den USA ist der Beschäftigungsaufbau im Mai schwächer als erwartet ausgefallen. Außerhalb der Landwirtschaft sind 559 000 Stellen neu hinzugekommen, während Analysten mit einem Zuwachs von im Schnitt 675 000 Stellen gerechnet hatten. Die als sicher geltenden Staatsanleihen wurden nachgefragt, auch wenn der Beschäftigungsaufbau deutlich höher als im Vormonat war. Besser als erwartet ausgefallene Daten zur Arbeitslosenquote und den Stundenlöhnen belasteten die Anleihen nicht.

Der am Vortag veröffentlichte private ADP-Bericht hatte nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen positive Erwartungen an den Finanzmärkten geschürt. "Insofern enttäuscht das Ergebnis, obwohl sich die Verbesserung des Arbeitsmarktes eindrücklich fortsetzt", heißt es in einem Kommentar. Die US-Notenbank gerate unterdessen nicht zusätzlich unter Handlungsdruck, da sie noch ein gutes Stück von ihren Zielen entfernt sei./jsl/bgf/jha/