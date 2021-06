Um Bill Gross war es lange Zeit ruhig gewesen. Den Titel "Anleihen-König" hat er von der Finanzpresse während seiner Arbeit als Anleihe-Fonds-Manager bei der Allianz-Tochter PIMCO erhalten und bis heute behalten, obwohl er im Ruhestand ist. Dennoch hat er jetzt warnende Worte zur Geldpolitik der Fed. In der Financial Times warnt er, dass die Federal Reserve und das Finanzministerium so viel Geld in die Wirtschaft geben würden, dass sie einen gefährlichen Rückschlag an den Märkten riskieren, wenn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...