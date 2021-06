Berlin (www.anleihencheck.de) - Es ist vollbracht. Der deutsche Aktienmarkt stieg - trotz anhaltender Inflationssorgen - auf ein neues Allzeithoch, so die Analysten der Weberbank.Die Konjunktur in Amerika sei weiter mit Volldampf unterwegs. Bis Anfang Juli sollten laut Präsident Biden 70% der Erwachsenen in den Vereinigten Staaten mindestens eine Erstimpfung gegen Corona erhalten haben. Sofern eine ausreichende Impfbereitschaft bestehe, scheine dieses Ziel realistisch. Zusätzlich sorge das 1,9 Billionen US-Dollar schwere Konjunkturpaket für eine starke Konsumnachfrage. Den größten Effekt dürfte das Konjunkturprogramm jedoch erst in den weiteren Quartalen haben und dementsprechend für einen noch stärkeren Wachstumsschub sorgen. Denn bislang hätten die Haushalte nur einen Teil der Direktzahlungen ausgegeben und stattdessen Geld zur Seite gelegt. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die fiskalpolitischen Impulse sowie die erfolgreiche Impfkampagne die amerikanische Wirtschaft weiter unterstützen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...