BASF hat den Produktionsstandort für Lebensmittel-Inhaltsstoffe und Formulierungen in Kankakee im US-Bundesstaat Illinois an die Investment-Gesellschaft One Rock Capital Partners verkauft. Das neue Unternehmen heißt Kensing. Die Vereinbarung von BASF und One Rock Capital Partners soll auch die mit dem Standort verbundenen Geschäfte mit pflanzenölbasierten Sterinen, natürlichem Vitamin E sowie anionischen Tensiden und Estern aus dortiger Produktion umfassen. Die zuständigen Behörden haben der Transaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...