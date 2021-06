Es ist wieder Freitag und Zeit für Zoom. Da sich Mick heute eine kleine Auszeit gönnt und schon die nächste aktienlust-Show plant, gehen Nicole und Jürgen einige wichtige Zahlen und Entwicklungen der letzten Tage gemeinsam durch. So spekulieren einige Investoren auf ein Comeback von Adler. Was ist da dran? In den USA haben die Reddit-Trader wieder das Gaspedal durchgetreten und treiben Aktien wie AMC aber auch Nokia nach oben. Mitspielen oder Fernbleiben? Auf Talfahrt ist die Aktie von CD Project. Was ist da los? Zahlen gab es zudem von Splunk und Gold sollte bald wieder kräftig steigen. Zudem geht es im ICBC, die größte Bank im Reich der Mitte. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.