WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 18. Juni:

MONTAG, DEN 07. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2021 (online, bis 11.06.), Keynote CEO Tim Cook USA: Pharmakonferenz ASCO 2021 (online, bis 8.6.)

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 05/21

07:00 JPN: Frühindikatoren 04/21 (vorläufig)

07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 05/21

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 04/21

08:00 FIN: Handelsbilanz 04/21 (vorläufig)

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 05/21 09:00 ESP: Industrieproduktion 04/21

10:30 DEU: Sentix-Investorvertrauen 06/21

18:00 RUS: Verbraucherpreise 05/21

21:00 USA: Konsumentenkredite 04/21

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Veröffentlichung des Marktberichts Nachhaltige Geldanlagen 2021. Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V lädt zum Pressegespräch. 10:00 DEU: Jahres-Pk der deutschen Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie (online) 11:00 DEU: Online-Pk Bundesverband deutscher Banken zum Finanzstandort Deutschland DEU: Digitale Eröffnung der Bosch Halbleiterfabrik Dresden + 13.00 Pk mit Volkmar Denner, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, und Harald Kröger, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH + 14.30 Eröffnungsfeier, u. a. im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer 17:30 DEU: Sat.1-Sommerinterview 2021 mit Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz DIENSTAG, DEN 08. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: British American Tobacco, Pre-Close Trading Update Halbjahr 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: MBB, Hauptversammlung (online)

12:00 AUT: S&T, Hauptversammlung (online)

12:00 DEU: Volkswagen, Innovation Talk zur Software-Offensive mit Vertriebsvorstand Klaus Zellmer und Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich (online)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 04/21

01:50 JPN: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 05/21

08:00 DEU: Industrieproduktion 04/21

08:45 FRA: Handelsbilanz 04/21

09:00 CZE: Einzelhandelsumsatz 04/21

09:00 HUN: Industrieproduktion 04/21

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 04/21

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 06/21

11:00 EUR: Beschäftigung Q1/21 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q1/21 (2. Veröffentlichung)

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 12:00 IRL: Industrieproduktion 04/21

14:30 USA: Handelsbilanz 04/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 Digital: Future Mobility Summit 2021 u.a. mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und VDA-Präsidentin Hildegard Müller 09:30 DEU: SPD-Wirtschaftskonferenz 2021 "Post-Coronomics - Transformation, Wachstum, Beschäftigung" mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz sowie Vertretern aus Wirtschaft und Industrie (online) MITTWOCH, DEN 09. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: Voestalpine, Jahreszahlen

07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (detailliert) (Pk 10.00 h) 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: VCI, Q1-Konjunkturbericht

10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Cewe Stiftung, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Rhön-Klinikum, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: DWS, Hauptversammlung (online()

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk (online)

11:00 DEU: Mueller - Die lila Logistik, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Blanco, Jahres-Pk (online)

TERMINE KONJUNKTUR

PLD: Zentralbank, Zinsentscheid

03:30 CHN: Verbraucherpreise 05/21

03:30 CHN: Erzeugerpreise 05/21

08:00 DEU: Im- und Exporte 04/21

08:00 DEU: Leistungsbilanz 04/21

08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 05/21

09:00 HUN: Verbraucherpreise 05/21

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 04/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Eröffnung digitale Fachtagung "Anlagenbau und -betrieb der Zukunft" des Fraunhofer Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung (IFF) 14:00 DEU: Online-Pk Bundesverband deutscher Banken zur internationalen Geldpolitik in der Covid-19-Pandemie mit Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands DONNERSTAG, DEN 10. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Brenntag, Hauptversammlung (online)

10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung (online)

13:00 DEU: VDMA-Fachverband Robotik + Automation, Online-Pk zu Umsatz-Prognose 2021 und Branchenergebnis 2020 TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 05/21

07:00 FIN: Industrieproduktion 04/21

08:00 DNK: Verbraucherpreise 05/21

08:00 DEU: Insolvenzen 03/21 einschließlich Trendindikator Mai 2021 08:45 FRA: Industrieproduktion 04/21

09:00 CZE: Verbraucherpreise 05/21

09:30 SWE: Verbraucherpreise 05/21

10:00 ITA: Industrieproduktion 04/21

11:00 GRC: Industrieproduktion 04/21

11:00 GRC: Verbraucherpreise 05/21

12:00 IRL: Verbraucherpreise 05/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 05/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Digitaler Deutscher Mietertag des Deutschen Mieterbundes + 14.00 Eröffnung durch Lukas Siebenkotten, Präsident Deutscher Mieterbund + 14.25 Impulsvortrag Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) + 15.00 Impulsvortrag Grünen-Vorsitzender Robert Habeck + anschl. interne Mitgliederversammlung

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Jahresversammlung des ifo-Instituts (online): "Wirtschaftspolitische Herausforderungen in der Post-Merkel-Ära". Podiusmdiskussion mit ifo-Präsident Clemens Fuest, BMW-Vorstandschef Oliver Zipse, Soziologie-Prof. Armin Nassehi (LMU München) , Prof. Lisandra Flach (ifo-Institut). 10:00 DEU: Online-Wirtschaftskonferenz "Apotheken zwischen Jahresbilanz und Zukunftsperspektive" des Deutschen Apothekerverbandes (DAV) FREITAG, DEN 11. JUNI 2021



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Handelsbilanz 04/21

08:00 GBR: BIP 04/21

08:30 DEU: Bundesbank veröffentlicht aktuelle Konjunkturprognose 08:00 DEU: Großhandelspreise 05/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q1/21

12:30 RUS: Nationalbank, Zinsentscheid

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/21 (vorläufig) EUR: Moody's Ratingergebnis Österreich, Niederlande

EUR: S&P Ratingergebnis Slowenien

EUR: Fitch Ratingergebnis Spanien

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden GBR: G7 Gipfeltreffen in Carbis Bay in Cornwall (bis 13.06.) MONTAG, DEN 14. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/21

19:00 USA: General Motors, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 06/21

06:30 JPN: Industrieproduktion 04/21 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 04/21

07:00 FIN: Verbraucherpreise 05/21

08:30 CHE: BFS: Produzenten- und Importpreisindex 05/21 11:00 EUR: Industrieproduktion 04/21

12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

BEL: Nato-Gipfel, Brüssel

GBR: Britische Regierung will über vollständige Aufhebung der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entscheiden, London HINWEIS

AST / CHN / HKG / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

DIENSTAG, DEN 15. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung (onine)

11:00 DEU: Teamviewer, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Sulzer, Capital Markets Day

NOR: Equinor, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 05/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Juni 2021

09:00 SVK: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

10:00 ITA: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

11:00 EUR: Handelsbilanz 04/21

14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 05/21

14:30 USA: Empire State Index 06/21

14:30 USA: Erzeugerpreise 05/21

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 05/21

16:00 USA: Lagerbestände 04/21

16:00 USA: NAHB-Index 06/21

18:00 RUS: BIP Q1/21 (vorläufig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Bundesgerichtshof überprüft erstes Strafurteil zu umstrittenen "Cum-Ex"-Deals, Karlsruhe 18:00 DEU: Online-Gespräch "EUROPA 2030 - Visionen und Wirklichkeiten" mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) MITTWOCH, DEN 16. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: SLM Solutions, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Sto, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Süss Microtec, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Zur Rose, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 04/21

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 05/21

04:00 CHN: Industrieproduktion 05/21

08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/21

10:00 DEU: ifo-Konjunkturprognose Online-Pk mit ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser und ifo-Präsident Clemens Fuest 11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/21

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 05/21

14:30 USA: Im- und Exportpreise 05/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

18:00 RUS: Industrieproduktion 05/21

20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Uhr Pressekonferenz Fed-Chef Jerome Powell) SONSTIGE TERMINE

DEU: Gesundheitsministerkonferenz (GMK) (online)

DEU: Innenministerkonferenz (IMK), Rust

16:00 DEU: Online-Veranstaltung zum Thema "Volkswirtschaftliche Prognose im Superwahljahr" mit Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft 16:00 DEU: Online-Spitzendialog des Forschungsbeirats der Plattform Industrie 4.0. Vertreter der deutschen Wirtschaft diskutieren Perspektiven für die Industrie 4.0 und formulieren Ideen für die kommende Legislaturperiode. 17:30 DEU: Live-Talk des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft mit den Kanzler- und Spitzenkandidaten zur Energie- und Klimapolitik mit Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU), Christian Lindner (FDP) und Olaf Scholz (SPD) CHE: Gipfeltreffen Biden-Putin, Genf



DONNERSTAG, DEN 17. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: Stada Health Report 2021, Online-Pk

10:00 DEU: Home24, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Vodafone, Technology Virtual Investor Briefing

GBR: Sainsbury, ESG Day

USA: Adobe, Q2-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

06:30 CHE: SNB: Bericht zur Finanzstabilität 2021

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 05/21

08:00 EUR: Acea, Pkw-Neuzulassungen 05/21

09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/21

09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid

10:00 ITA: Handelsbilanz 04/21

10:00 NOR: Norges Bank, Zinsentscheid

11:00 EUR: Verbraucherpreise 05/21 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 06/21

16:00 USA: Frühindikator 05/21



SONSTIGE TERMINE

DEU: Zweitägige Online-Wirtschaftsministerkonferenz, Düsseldorf 15:00 BEL: Tagung der Eurogruppe, Brüssel

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden FREITAG, DEN 18. JUNI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Q1 Trading Update

10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/21

08:00 DEU: Erzeugerpreise 05/21

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 05/21

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 04/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Großbritannien, Slowenien

EUR: Moody's Ratingergebnis Luxemburg, Slowakei

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden DEU: Großer Verfallstag an der Börse

BEL: Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister, Brüssel

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi