Die Wissenschaftlerin Mariana Mazzucato, die auch als Direktorin des Institute for Innovation and Public Purpose agiert, schreibt in einem Beitrag von "Project Syndicate": "In naher Zukunft muss die Welt womöglich erneut auf Lockdowns zurückgreifen - diesmal, um den Klimanotstand zu bekämpfen (…) Be...

Den vollständigen Artikel lesen ...