Der kanadische Beschäftigungsbericht zeigte am Freitag niedrigere Werte als erwartet und den zweiten Monat in Folge mit Arbeitsplatzverlusten. Laut den Analysten der National Bank of Canada setzte sich in Kanada die dritte Welle der Schwäche auf dem Arbeitsmarkt fort, mit einem deutlichen Beschäftigungsrückgang nach einem deutlichen Rückgang im April. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...