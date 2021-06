Die Stärke der Weltwirtschaft und eine Anhebung unserer Ölpreisprognose - von 65 auf 75 $ - impliziert eine etwas stärkere kanadische Währung im dritten Quartal, so die Ökonomen der National Bank of Canada. Das USD/CAD-Paar dürfte in diesem Sommer bei 1,17 liegen (im Vergleich zu 1,19 zuvor). Wichtige Zitate "Wir erwarten, dass das Wachstum in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...