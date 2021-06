Die Analysten der UOB Group bewerten die jüngsten Inflationszahlen aus Südkorea. Wichtige Zitate "Im Einklang mit der Konsensprognose stieg die Inflation in Südkorea im Mai auf 2,6% y/y von 2,3% y/y im April (Bloomberg-Erwartung 2,6%). Dies ist der zweite Monat in Folge, in dem die Inflation über dem Inflationsziel der Bank of Korea (BOK) von 2% liegt." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...