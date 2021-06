DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Beschäftigtenzahl steigt im Mai verhaltener als erwartet

Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Mai außerhalb der Landwirtschaft weniger stark als erwartet gewachsen, während die Arbeitslosenquote etwas stärker als prognostiziert gesunken ist. Nach Mitteilung des Ministeriums erhöhte sich die Zahl der Stellen außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 559.000. Volkswirt hatten einen Zuwachs von 671.000 prognostiziert. Für April meldete das Ministerium einen revidierten Zuwachs von 278.000 (vorläufig: 266.000) und für März ein Plus von 785.000 (770.000). In beiden Monaten kamen damit 27.000 Jobs mehr als bisher bekannt hinzu. Die gesondert erhobene Arbeitslosenquote sank auf 5,8 (April: 6,1) Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 5,9 Prozent prognostiziert. Die Stundenlöhne stiegen um 0,5 Prozent, Volkswirte hatten einen Zuwachs von nur 0,2 Prozent erwartet.

Lagarde hofft auf breiten Konsens im EZB-Rat bei Klima-Maßnahmen

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hofft darauf, dass sich der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) mit großer Mehrheit dafür aussprechen wird, in seiner Geldpolitik künftig stärker den Klimawandel zu berücksichtigen. "Ich hoffe wirklich sehr, dass wir im EZB-Rat einen breiten Konsens haben werden, dass der Klimawandel bei all unseren Aktivitäten berücksichtigt werden muss", sagte sie in einer Podiumsdiskussion bei der Green-Swan-Conference der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) auf die Frage nach den jüngsten Aussagen des deutschen Ratsmitglieds Jens Weidmann.

Putin: Erste Leitung von Pipeline Nord Stream 2 fertiggestellt

Russlands Präsident Wladimir Putin hat weitere Fortschritte beim Bau der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 verkündet. "Vor zweieinhalb Stunden ist die Verlegung der ersten Leitung der Gas-Pipeline Nord Stream 2 erfolgreich vollendet worden", sagte Putin am Freitag beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Von deutscher Seite seien die Röhren eingetroffen, von russischer Seite müssten diese nun verlötet werden. Die Arbeit an der zweiten Leitung werde fortgesetzt.

Umfrage: Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD in Sachsen-Anhalt

Im aktuellen Sachsen-Anhalt-Trend des Meinungsforschungsinstituts Insa verbessert sich die CDU um zwei Punkte und kommt auf 27 Prozent. Wie die Bild-Zeitung weiter berichtet, halten AfD mit 26 Prozent und SPD mit 10 Prozent ihre Werte. Die Grünen verlieren drei Punkte auf 8 Prozent, Linke (12 Prozent) und FDP (7 Prozent) jeweils einen Punkt im Vergleich zur Mai-Umfrage. Mehr als jeder dritte Befragte (38 Prozent) rechne damit, dass die CDU stärkste Kraft im Landtag wird. Jeder Vierte (24 Prozent) rechne mit der AfD als stärkster Kraft.

Ifo-Chef Fuest: An höheren Benzinpreisen geht kein Weg vorbei

Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hat in der Debatte um die Spritpreise eine Erhöhung als "unvermeidlich" bezeichnet. An höheren Benzinpreisen gehe kein Weg vorbei, wenn man die Klimaziele erreichen wolle, sagte Fuest den ARD-Tagesthemen. "Man muss sehen, dass die große Koalition ja selbst beschlossen hat, den Spritpreis zu erhöhen", sagte der Ökonom. Allerdings sei dies erst bis 2025 geplant. "In der Zwischenzeit hat man allerdings die Klimaziele noch einmal ehrgeiziger gefasst, das heißt, man will noch weiter herunter mit den CO2-Emissionen, und daraus muss man die Konsequenzen ziehen." Der CO2-Preis sei das wichtigste Instrument der Klimapolitik, und es spreche viel dafür, ihn jetzt früher zu erhöhen. "Man müsste sonst erklären, wie man auf anderen Wegen diese Klimaziele erreichen will, insofern ist die Aufregung etwas überraschend", konstatierte er.

China kritisiert USA wegen dortiger Menschenrechtslage angesichts von Tiananmen-Gedenken

Angesichts der US-Äußerungen zum Tiananmen-Gedenken hat China zum verbalen Gegenschlag ausgeholt und die Menschenrechtslage in den USA scharf kritisiert. Peking forderte Washington auf, "in den Spiegel zu schauen" und "sich ihren eigenen ernsten Menschenrechtsproblemen zu stellen", wie Außenamtssprecher Wang Wenbin am Freitag sagte. Zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken mit Blick auf den Tiananmen-Jahrestag erklärt, sein Land werde "die Opfer derjenigen ehren, die vor 32 Jahren getötet wurden".

Großbritannien einigt sich auf Handelspakt mit Norwegen, Island und Liechtenstein

Großbritannien hat sich auf ein Freihandelsabkommen mit den Ländern Norwegen, Island und Liechtenstein geeinigt. Dabei geht es um ein Handelsvolumen im Umfang von derzeit 21,6 Milliarden Pfund (etwa 25 Milliarden Euro), wie die britische Regierung am Freitag mitteilte. Die im Grundsatz erzielte Post-Brexit-Vereinbarung soll vor allem zum Abbau von Exportzöllen für britische Lebensmittel führen.

Regierung betont in Spritpreisdebatte Bedeutung des CO2-Preises

Regierungssprecher Steffen Seibert hat in der Diskussion um höhere Benzinpreise entsprechende Auswirkungen des partei- und länderübergreifend beschlossenen CO2-Preises eingeräumt und zugleich die Absicht betont, soziale Härten durch Mehrbelastungen zu vermeiden. "Dass für den Ausstoß des klimaschädlichen Gases C02 ein Preis benannt wurde, das ist ein wichtiger Teil unseres Programms zur Erreichung unserer Klimaziele", sagte Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Mittelstand pocht auf aktive Rolle in Baerbocks Industriepakt

Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) dringt auf eine entscheidende Berücksichtigung des Mittelstandes in dem von Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock vorgeschlagenen Pakt mit der Industrie. "Der Vorschlag der Grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock für einen Industriepakt ist prinzipiell zu begrüßen", erklärte BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger in einem Statement für Dow Jones Newswires.

US-Auftragseingang sinkt stärker als erwartet nach höherem März-Plus

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im April mit 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat stärker als prognostiziert verringert. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um lediglich 0,2 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein noch oben revidiertes Plus von 1,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 1,1 Prozent berichtet worden. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für April ein Rückgang von 1,3 Prozent, was dem vorläufigen Wert entsprach.

Fed/Mester nennt US-Arbeitsmarktbericht solide

Die Präsidentin der Fed in Cleveland, Loretta J. Mester, bezeichnete am Freitag die US-Arbeitsmarktzahlen für Mai als solide. Sie forderte die geldpolitischen Entscheidungsträger zur Geduld auf, während die Erholung weitergeht. Mester wollte sich in einem CNBC-Interview nicht dazu äußern, ob die US-Notenbank bereit sei, die Stimulierung der Wirtschaft zurückzufahren. Mester ist 2021 nicht stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der US Federal Reserve (FOMC).

+++ Konjunkturdaten +++

KANADA

Mai Arbeitslosenquote 8,2% (Apr: 8,1%)

Mai Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,2%

Mai Beschäftigte -68.000 gg Apr

Mai Beschäftigte PROGNOSE: -22.500

Mai Stundenlöhne -1,6% gg Vorjahr

Mai Erwerbsfähige -55.900 gg Apr

DJG/DJN/AFP/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2021 14:18 ET (18:18 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.