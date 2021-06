Die Impfstoff-Hersteller gehörten am Donnerstag zu den großen Gewinnern an der Börse. Moderna erwartet, seinen Absatz im Jahr 2022 noch einmal deutlich steigern zu können, AstraZeneca gelang der Durchbruch bei einem Krebsmedikament und BioNTech erhielt weitere Zulassungen für ihren Corona-Impfstoff.Der Impfstofflieferant Moderna (US60770K1079) arbeitet momentan mit Hochdruck an dem Ausbau seiner Produktionskapazitäten. Das Unternehmen erwartet, seinen Absatz von Corona-Impfstoffen 2022 deutlich steigern zu können. In diesem Jahr belaufe sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...