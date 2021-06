Suzhou, China (ots/PRNewswire) - Peijia Medical Limited hat am 2. Juni ein Memorandum zur strategischen Zusammenarbeit mit China Resources Pharmaceutical Commercial Group Medical Devices Co., Ltd. unterzeichnet. In Zukunft werden die beiden Parteien intensiv bei der Kommerzialisierung von TAVR-Produkten zusammenarbeiten, um letztendlich mehr chinesisches medizinisches Personal und Patienten mit besseren Qualitätsprodukten zu versorgen.Im April dieses Jahres wurde das TaurusOne Transkatheter-Aortenklappenersatz-System (TAVR) von Peijia Medical offiziell für den kommerziellen Einsatz zugelassen. Dies markiert den wettbewerbsfähigen Eintritt von Peijia Medical in den Markt für Produkte für strukturelle Herzerkrankungen. Diese strategische Kooperation verbindet die hochwertigen Produkte von Peijia Medical mit den etablierten Marketing Channels der China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co., Ltd. (CR PHARMA COMM). Die Zusammenarbeit wird die Wettbewerbsvorteile jeder Partei auf dem Gebiet der TAVR schärfen. CR PHARMA COMM ist für seine standardisierten Marketingkanäle, sein landesweites Vertriebsnetz und seine hohe Professionalität bekannt und wird die schnelle Geschäftsexpansion und die Entwicklung der Vertriebskanäle von Peijia Medical auf regionaler und nationaler Ebene weiter beschleunigen. Peijia Medical ist nun in der Lage, seine Präsenz in den Regionen der zweiten und dritten Ebene zu konsolidieren, seinen bereits großen Markt auf entlegenere Gebiete auszudehnen und mehr Menschen in Not zu versorgen.Die Unterzeichnungszeremonie beinhaltete eine Reihe von Reden von Chen Wei (CR PHARMA COMM Vorsitzender), Tang Yanlin, (CR PHARMA COMM Stellvertretender Geschäftsführer), und Karen Xiaoxiao Zhuang (Peijia Medizinischer Direktor für den Vertrieb), beziehungsweise. Nachdem jedes Unternehmen seine aktuelle Geschäftsentwicklung vorgestellt hatte, ging es in die Details der Zusammenarbeit, wobei eine Vielzahl von Informationen und Ideen zu regionalen Downstream- und Terminierungs-Geschäftsmodellen ausgetauscht wurden.CR PHARMA COMM ist ein großer Pharmahändler und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der China Resources Pharmaceutical Group Limited. Innerhalb der Pharmabranche ist das Unternehmen hauptsächlich in den Bereichen Marketing, Logistik und Vertrieb sowie Supply-Chain-Lösungen tätig. CR PHARMA COMM verfügt über Qualifikationen für den Im- und Export von Arzneimitteln und Medizinprodukten sowie für den Betrieb der medizinischen Logistik für Dritte. Mit einem Vertriebsnetz, das 31 Provinzen und Gemeinden im ganzen Land abdeckt, hat CR PHARMA COMM stabile, langfristige Partnerschaften mit fast 10.000 in- und ausländischen Pharmaherstellern unterhalten.Peijia Medical ist ein globaler Dienstleister für innovative medizinische Lösungen. Wir verpflichten uns, sichere, wirksame und erschwingliche Produkte und Lösungen anzubieten, um das Leiden der Patienten zu lindern und die Lebensqualität der Patienten durch kontinuierliche Innovation zu verbessern. Peijia strebt danach, ein innovationsorientiertes, patientenorientiertes internationales High-Tech-Medizinunternehmen zu sein.Peijia Medical hält sich an die Strategie "Lösungen für Herz- und Hirnkrankheiten durch Innovation" und konzentriert sich auf die Erfindung, Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von High-End-Medizinprodukten für die Intervention bei strukturellen Herz- und Hirngefäßerkrankungen. Wir bieten eine breite Produktpipeline von Transkatheterlösungen für Aorten-, Mitral- und Trikuspidalklappen, sowie chirurgisches Zubehör und verschiedene katheterbasierte Lösungen für zerebrovaskuläre Erkrankungen.Peijia Medical wurde 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Suzhou, China, und wurde im Mai 2020 am Main Board der Hongkonger Börse notiert (Aktiencode: 09996.HK).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1526194/Peijia_Medical_CR_PHARMA_COMM_Sign_Memorandum_Strategic_Cooperation.jpgPressekontakt:Peijia Medical Limited(86)18906167518Original-Content von: Peijia Medical Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085584/100872101