MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die "Volksstimme" zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt:

"Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist ein Stimmungstest für Berlin. Mit Argusaugen wird vor allem beobachtet, ob die CDU die AfD auf Abstand halten kann. Derzeit sieht es ganz danach aus. Fast alle Umfragen haben zuletzt die Union vorn gesehen. Bei anderen Landtagswahlen, zuletzt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, hat sich der Amtsinhaber-Bonus ausgezahlt. Darauf setzt auch die CDU in Sachsen-Anhalt. Ministerpräsident Reiner Haseloff hat hohe Beliebtheitswerte, bundesweit hat er sich profiliert und im Zusammenspiel vor allem mit den SPD-Ministern Petra Grimm-Benne (Gesundheit) und Armin Willingmann (Wirtschaft) im Land die Corona-Krise gut gemanagt. Haseloff kann sich eine Fortsetzung der Kenia-Koalition gut vorstellen. Wenn allerdings die FDP nach zehnjähriger Abstinenz wieder in den Landtag kommen sollte, werden die Koalitionskarten neu gemischt."