Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX eroberte diese Woche mit + 2,1% die 3,500-Punkte-Marke und verringert seinen Abstand zum 10-Jahres-Hoch bei 3,700-Punkten weiter. Besonders stark gesucht war Schwergewicht OMV, wo mit dem bisherigen Borealis-Chef Alfred Stern als designiertem CEO der Strategiewechsel Richtung Chemie fortgeführt wird. Die AT&S verbuchte mit +21,7% den stärksten Kursanstieg nach Ankündigung eines neuen IC-Werks in Südostasien. Damit will der Technologiekonzern in fünf Jahren ein EBITDA von rund EUR 1 Mrd. erzielen. Stärkster Wert im ATX war diese Woche AT&S mit +21,7%. Der Technologiekonzern plant ein neues Werk für IC-Substrate in Südostasien für EUR 1,7 Mrd. Das Investitionsvorhaben soll ohne Kapitalerhöhung mit großen ...

