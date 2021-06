Köln (ots) - Schmetterlinge im Bauch - mit 60 plus? Na klar, denn für die große Liebe ist man nie zu alt! 60-Jährige haben häufiger Sex als junge Menschen unter 25. Und immerhin 64 % der Menschen ab 56 glauben an die Liebe fürs Leben. Für die schönste Sache der Welt ist es eben nie zu spät.WDR 4 widmet deshalb Liebe, Sex und Zärtlichkeit vom 07.06. bis 11.06. eine ganze Themenwoche. Was wird aus der schönsten Sache der Welt im Alter? Wie kann man Liebe im Seniorenheim leben? Welche Dating-Möglichkeiten gibt es für ältere Menschen in der modernen digitalen Welt? Kann das Liebesglück einen auch noch auf analogem Weg ereilen? Welche Tipps haben Sexualtherapeut*innen für Menschen im Alter? Diese und viele andere Fragen werden bei WDR 4 mit Reporter*innen, Expert*innen und Hörerinnen und Hörern behandelt.WDR 4 spricht dabei mit langjährigen Paaren über ihre Liebes-Geheimnisse und begleitet Singles auf der Suche nach Liebe, Nähe und Geborgenheit. WDR 4-Köchin Ulla Scholz bereitet ein "Liebe-geht-durch-den-Magen-Rezept" fürs erste Rendezvous und die beiden Schauspieler und Kabarettisten Margie Kinsky und Bill Mockridge schauen aus ihrer Perspektive als lang verheiratetes Paar mit vielen Kindern humoristisch auf Liebe, Sex und Zärtlichkeit im Alter.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100Anfragen an die WDR Kommunikation richten Sie bitte an kommunikation@wdr.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4933406