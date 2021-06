DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Anleihe

niiio-Wandelanleihe bereits im Volumen von 3,98 Mio. Euro gezeichnet - Großaktionär ermöglicht Beteiligung eines institutionellen Investors



05.06.2021 / 11:35

Görlitz, 5. Juni 2021: Die Wandelanleihe der niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Software-as-a-Service Plattform für Asset und Wealth Management, erfreut sich reger Nachfrage: Stand heute hat die Gesellschaft bereits 3,98 Mio. Euro der geplanten 5 Mio. Euro platziert. Seit dem 25. Mai 2021 werden diejenigen Teile der Pflichtwandelanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3E5S26), die nicht von Bestandsaktionären gezeichnet wurden, im Rahmen einer Privatplatzierung weiteren interessierten Investoren zur Zeichnung in den nächsten 6 Monaten angeboten. In diesem Zusammenhang meldet der Vorstandsvorsitzende und Großaktionär Johann Horch heute erneut den Verkauf von Aktien aus eigenem Bestand im Wert von 200.000 Stück zu einem Kurs von 1.50 Euro im Rahmen einer Privatplatzierung an einen Small Cap-Fonds sowie zeitgleich die Zeichnung der Wandelanleihe im gleichen Volumen (300.000 Euro).



Über diesen Weg ermöglicht der Unternehmensgründer indirekt nochmals die Beteiligung des institutionellen Investors an der Wandelanleihe. Hintergrund dieses schon mehrmals gewählten Vorgehens: Die allgemeine Settlement-Methode für viele Publikumsfonds ist die Lieferung der Aktien gegen Zahlung und als solche in vielen Fonds-Statuten festgeschrieben. Somit können diese Fonds sich nicht auf direktem Wege an der Wandelanleihe beteiligen.



Damit die BankM als Designated Sponsor und begleitende Bank die rege Nachfrage schneller bedienen kann, hat Großaktionär Horch zudem 60.000 Aktien über die Börse an die BankM verkauft (ebenfalls als Directors Dealing gemeldet). Auch diese Summe soll erneut in die Zeichnung der Wandelanleihe investiert werden.



Detail-Informationen zur Wandelanleihe



Die nicht nachrangige und unbesicherte Pflichtwandelanleihe hat einen jährlich nachträglich zahlbaren Kupon von 4 Prozent p.a.. Der Wandlungspreis beträgt je Aktie 1,50 Euro und das Wandlungsverhältnis 1:0,67 (auf zwei Nachkommastellen gerundet), d. h. ein Anleihegläubiger erhält im Falle der wirksamen Ausübung des Wandlungsrechts bzw. der Pflichtwandlung für drei (3) Schuldverschreibungen zwei (2) Stückaktien. Bei Erreichen eines Aktienkurses von 200% des anteiligen Betrags einer Stückaktie am Grundkapital (das entspricht 2,00 Euro) oder spätestens zum Ende ihrer Laufzeit wird die Wandelanleihe automatisch in auf den Inhaber-Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewandelt (Pflichtwandlung).



Das Unternehmen will mithilfe der Wandelanleihe sein Wachstum massiv beschleunigen und dabei vor allem mithilfe von Zukäufen wachsen, da der Markt sich in einem Konsolidierungs-Prozess befindet. Zudem sind Investitionen geplant in den neuen Algo-Robo-Advisor der zweiten Generation und in weitere Algorithmus-Produkte sowie in das zentrale Zukunftsprojekt der Distributed Ledger-Technologie: Dabei geht es darum, mittel- und langfristig die digitale Emission, Verwahrung, Depotführung und den anschließenden Handel von Wertpapieren auf einem Distributed Ledger zu ermöglichen.





Über die niiio finance group AG:

Die niiio finance group AG ist eine Software-as-a-Service Plattform für individuelles und skalierbares Asset und Wealth Management. Als "Full-Service-Provider" digitalisiert das Unternehmen die Prozesse seiner Kunden, damit sie effizient, flexibel und rechtssicher arbeiten können. Dank des bereits 2006 entwickelten Rechenkerns zur risiko-adjustierten Wertpapieranlage, seiner zertifizierten Private Cloud-Lösung und fast anderthalb Jahrzehnten Finanz- und Regulatorik-Know-how ist niiio technologischer Vorreiter der Branche - über 50 Banken und Vermögensmanager deutschlandweit nutzen die munio.pm-Software der größten Tochtergesellschaft DSER GmbH. Im zweiten Geschäftsbereich, der niiio GmbH, entwickelt die Gruppe White Label-Lösungen für Robo-Advisors im kundenindividuellen Design, diese sind ebenfalls bei namhaften Vermögensverwaltern im Einsatz. An zwei Standorten in Görlitz und Dresden beschäftigt das Unternehmen 39 hochqualifizierte Mitarbeiter.



Disclaimer:

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung der niiio Gruppe. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.







Kontakt:

Regine Petzsch

Tel: +49 (89) 286593-29

