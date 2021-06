Ab dieser Woche kann der Pharmazulieferer wieder im gesamten Netzwerk in vollem Umfang produzieren.Zofingen - Siegfried hat nach eigenen Angaben die Folgen der kurz vor Pfingsten erfolgten Cyberattacke inzwischen bewältigt. Ab dieser Woche kann der Pharmazulieferer wieder im gesamten Netzwerk in vollem Umfang produzieren. Einzige Ausnahme sei der kleinste Standort in Malta, teilte Siegfried am Montag mit. An diesem werde die Produktion in den nächsten Tagen wieder hochgefahren.

