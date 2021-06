Moderna und Pfizer mit 5,5% Zinsen und 50% Schutz

Bei Anleihen und Zertifikaten, deren Renditechancen von mehr als einem Basiswert abhängen, ist die Wertentwicklung des schlechteren Basiswertes für die Ermittlung des Veranlagungsergebnisses von Bedeutung. Im Gegenzug für das erhöhte Risiko solcher "Multi Asset-Strukturen" bieten diese höhere Sicherheitspuffer und/oder höhere Renditechancen, als es mit Produkten, die sich nur auf einen einzelnen Basiswert beziehen, möglich wäre.

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass die Aktienkurse der Impfstoffhersteller Moderna (ISIN:US60770K1079), die in den vergangenen 12 Monaten um mehr als 200 Prozent zugelegt hat und Pfizer (ISIN: US7170811035), die derzeit nahezu auf dem gleichen Stand wie vor einem Jahr notiert, in Zukunft vor massiven Kurseinbrüchen geschützt sein sollten, bietet sich die aktuell zur Zeichnung aufliegende Multi Fixkupon Express-Anleihe Impfstoffe zur Zeichnung an.

5,50% Zinsen, 50% Sicherheitspuffer

Die Schlusskurse der Moderna- und der Pfizer-Aktie vom 29.6.21 werden als Ausübungspreises für die Anleihe fixiert. Bei 50 Prozent der Ausübungspreise werden sich die ausschließlich am finalen Bewertungstag (23.6.25) aktivierten finalen Rückzahlungsbarrieren befinden.

Unabhängig vom Kursverlauf der beiden Aktien erhalten Anleger im Jahresabstand, erstmals am 30.6.22, einen Zinskupon in Höhe von 5,50 Prozent ausbezahlt. Werden beide Aktienkurse an einem der ebenfalls im Jahresabstand angesetzten Bewertungstage, erstmals am 23.6.22, auf oder oberhalb des jeweiligen Ausübungspreises ermittelt, dann wird die Anleihe inklusive der anstehenden Zinszahlung vorzeitig zurückbezahlt und die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt. Befindet sich ein Aktienkurs an einem dieser Tage unterhalb des Ausübungspreises, so verlängert sich die Laufzeit der Anleihe zumindest um ein weiteres Jahr, nach dem die gleiche Vorgangsweise wie am vorangegangenen Bewertungstag angewendet wird, usw.

Wird das Zertifikat nicht vorzeitig getilgt, dann wird es mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der anstehenden Kuponzahlung zurückbezahlt, wenn beide Aktien am finalen Bewertungstag (23.6.25) auf oder oberhalb der Barriere notieren. Befindet sich dann eine Aktie mit mehr als 50 Prozent im Minus, so wird die Anleihe mittels der Lieferung einer am 29.6.21 errechneten Anzahl der schlechter gelaufenen Aktie getilgt.

Die Erste-5,50% Multi Fixkupon Express-Anleihe Impfstoffe 21-25, maximale Laufzeit bis 30.6.25, ISIN: AT0000A2RJ11, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe eignet sich für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die Kurse der Moderna- und der Pfizer-Aktie in den nächsten Jahren halbwegs stabil entwickeln oder in vier Jahren zumindest oberhalb der Rückzahlungsbarriere von 50 Prozent der Ausübungspreise notieren.

