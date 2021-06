Rückblick: In der vergangenen Woche war es so weit: Der DAX setzte nach einer kurzen Seitwärtsphase im Bereich des noch frischen Allzeithochs bei 15'501 Punkten seine Rekordjagd fort und zog auf den neuen Höchststand bei 15'705 Punkten an. ...

