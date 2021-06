In der abgelaufenen Woche ging es beim Währungspaar Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) äußerst volatil zu, auf Wochenbasis wurde sogar ein Aufwärtstrendbruch vollzogen. Damit deutet sich eine unmittelbare Konsolidierung der vorausgegangenen zweimonatigen Aufwärtsbewegung an. Das letzte markante Verlaufshoch markierte das Paar EUR/USD bei 1,2349 US-Dollar Anfang 2021 und ging anschließend in eine wohlverdiente Konsolidierung ...

