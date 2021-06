Berlin (ots) - Bundesminister Andreas Scheuer zeichnet die Preisträger des "Deutscher Mobilitätspreis 2021" aus14 Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen aus ganz Deutschland überzeugten die Jury bei den Wettbewerben des Deutschen Mobilitätspreis 2021. Unter dem Motto "intelligent unterwegs: Daten machen mobil." suchten die Initiative "Deutschland - Land der Ideen" und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) Vorschläge, wie Nutzung, Veredelung und Tauschen von Daten die Mobilität verbessern kann. Unternehmen, Start-ups, Städte und Gemeinden, Universitäten oder Forschungsinstitutionen konnten sich beim Best-Practice-Wettbewerb mit bereits erfolgreich umgesetzten Leuchtturmprojekten und erstellten Prototypen bewerben. Im Ideenwettbewerb hatten Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit, kreative Impulse und Visionen zum Wettbewerbsthema einzureichen. Darüber hinaus wurde auch in diesem Jahr ein Sonderpreis vergeben. Bei einer digitalen Feier aus dem BMVI werden die Preisträger und Preisträgerinnen am 09. Juni 2021 gewürdigt.Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, wird ein kurzes Grußwort halten und gemeinsam mit Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, und Ute Weiland, Geschäftsführerin der Initiative "Deutschland - Land der Ideen", die Preise verleihen.Hinweise für die Redaktionen: Montag, 09.06.202112.30 Uhr Eröffnung durch Bundesminister Andreas Scheuer12.45 Uhr Verleihung Ideenpreise durch BM Andreas Scheuer13.00 Uhr Verleihung der Preise des Best Practice Wettbewerb und Sonderpreis durch PSts Steffen Bilger und Ute Weiland, GF Deutschland - Land der Ideen14.00 Uhr Ende der VeranstaltungDie Verleihung kann unter http://www.bmvi.de/mobilitaetspreis-2021 live verfolgt werden.Bei der Vermittlung von Interviews mit den Preisträgern stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Deutschland - Land der IdeenMichael BirnstockTel.: 030/206459-114birnstock@land-der-ideen.deOriginal-Content von: Deutscher Mobilitätspreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120636/4934084