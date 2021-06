Hier erfahren Sie, was Sie am Montag, den 7. Juni wissen müssen: Die Marktstimmung ist durchwachsen, nachdem die US Nonfarm Payrolls die Schätzungen verfehlt haben und Amerikas oberste Finanzbeamtin eine steigende Inflation begrüßt hat. Der Bitcoin bleibt volatil, während sich Öl von den Hochs zurückzog. Virus-Schlagzeilen und Reaktionen auf das G-7-Steuerabkommen ...

