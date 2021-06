Ein durchbrandsicherer Batteriedeckel muss nicht zwingend aus Aluminium oder Stahl sein. Mit einem faserverstärken Verbundwerkstoff mit integriertem Durchbrandschutz aus Glimmer lässt sich ein leichter und robuster Batteriedeckel relativ einfach herstellen. Es gibt etliche Ursachen, warum eine Batterie in einem Fahrzeug mit Elektroantrieb in Brand geraten kann: ein Aufprall, ein Kurzschluss in einer Zelle und viele andere Ursachen. Dann muss es schnell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...