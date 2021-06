Am Montag eröffnet Bosch seine neue Halbleiterfabrik in Dresden. Mitte des nächsten Jahres sollen die ersten Chips verkauft werden. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sieht Sachsen als Mikroelektronikstandort weiter im Aufwind. Die weltweite Nachfrage nach Chips sei sehr hoch und wachse weiter, so der Minister am Sonntag. Mit der Eröffnung der neuen Halbleiterfabrik von Bosch am Montag (7. Juni) komme nun ein "neuer wichtiger Player" hinzu. Dulig verwies auf Globalfoundries, Infineon und X-Fab mit ihren großen ...

