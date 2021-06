Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In der vergangenen Woche stieg der DAX erstmals über die Marke von 15.700 Punkten. Am Freitag ging er knapp darunter aus dem Handel. Für positive Impulse sorgte der offizielle US-Arbeitsmarktbericht. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.