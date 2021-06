Der Euro tendierte am Montagvormittag weiter über der Marke von 1,21 US-Dollar, jedoch etwas unter dem Niveau von heute in der Früh. Gegen 9.00 Uhr wurde die Gemeinschaftswährung um 1,2152 Dollar gehandelt. Auch gegenüber dem Kurs vom vergangenen Freitag gab der Euro somit leicht nach. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag allerdings noch etwas tiefer auf 1,2117 ...

