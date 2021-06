Berlin (ots) - 25,4 % aller Online-Käufer in Deutschland lehnen die sog. Website-Cookies ab.Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts civey im Auftrag von vviinn ergeben. Die Website-Cookies zeichnen das Kundenverhalten auf, um ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten, bspw. anhand passender Produktempfehlungen.Zwei Drittel sind von Cookie-Hinweisen genervt - Online-Shopping-Erlebnis von Beginn an getrübt"64,3% aller Kunden empfinden Cookie-Hinweise als nervendes Hindernis beim Online-Shopping, dieser Trend verstetigt sich zunehmend", sagt Philipp Derksen, E-Commerce-Experte und der Erfinder der KI-basierten Softwarelösung vviinn. "Ziel muss es sein, den Kunden ein Online-Shopping-Erlebnis ohne Cookie-Hinweise zu bieten."Künstliche Intelligenz (KI) kann Kundendaten ersetzenKI-gestützte Komponenten wie die Visuelle Intelligenz von vviinn können auch ohne jegliche Vorkenntnisse über Kunden auskommen. Die visuelle Intelligenz reagiert live auf ihren Wunsch. Zwei Beispiele:1. Man fotografiert oder screenshottet (bspw. bei Instagram) das gesuchte Produkt und lädt es in einem Online-Shop hoch, um stilistisch möglichst gleiche Produktvorschläge zu erhalten. (visual search)2. Ein Kunde ist bereits auf einer Produktseite eines Online-Shops und möchte jetzt weitere stilgerechte Produktempfehlungen erhalten. (visual recommendation)Visuelle Intelligenz spiegelt Intuition der Kunden wider"Unser Visuelle Intelligenz-Software vviinn analysiert ein Produktbild anhand von mehr als 1.000 Merkmalen. Auf dieser Grundlage werden verzögerungsfrei (innerhalb von 100 Millisekunden) stilistisch passende Produkte vorgeschlagen."vviinn kann den Kunden ihre Wünsche im wahrsten Sinne des Wortes von den Augen ablesen und schafft damit das maximal intuitivste Shoppingerlebnis", so Philipp Derksen abschließend.vviinn (sprich: Wien) ist eine KI-basierte Softwarelösung für visuelle Produktsuche und Produktempfehlungen für Online-Shops. Das Tool ermöglicht damit höhere conversions für Shopbetreiber und lässt sich in jedes Frontend integrieren. vviinn ist ein Produkt der Berliner E-Commerce-Experten der Mediaopt GmbH. Mediaopt entwickelt seit 2009 Software-Lösungen für die E-Commerce-Branche und berät Unternehmen zu ihrer digitalen Vertriebskanal-Strategie.Weitere Informationen: www.vviinn.comPressekontakt:presse@vviinn.com, +49 163 665 34 16, www.fluegge.ioOriginal-Content von: vviinn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156298/4934147