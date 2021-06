DJ HDE: Öffnungsschritte hellen Verbraucherstimmung auf

BERLIN (Dow Jones)--Bei rückläufigem Infektionsgeschehen und ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen setzt die Verbraucherstimmung nach Berechnungen des Handelsverbandes Deutschland (HDE) ihren Aufwärtstrend im Juni fort. Bereits den vierten Monat in Folge sei das HDE-Konsumbarometer gestiegen, auf nun 97,65 Punkte nach 97,34 im Mai, gab der Verband in Berlin bekannt. Zurückzuführen sei diese Entwicklung "allein auf verbesserte Konjunkturerwartungen der Verbraucher, die angesichts von Öffnungsschritten und mit Blick auf die voranschreitende Impfkampagne optimistisch gestimmt sind". Hingegen lasse die Konsumdynamik nach.

Aufgrund des Lockdowns in Handel, Gastronomie und Tourismus sei der Konsumwille der Verbraucher in den vergangenen Monaten auf einen Mangel an Konsummöglichkeiten getroffen. Inzwischen seien in vielen Regionen Geschäfte und Restaurants unter Hygieneauflagen geöffnet, wodurch wieder mehr Möglichkeiten zum Konsum beständen "Doch die Verbraucher zeigen sich zurückhaltend", konstatierte der HDE. Ihre Anschaffungsneigung gehe im Vergleich zum Vormonat leicht zurück, während ihre Sparneigung etwas zulege.

So lasse die Konsumdynamik auf hohem Niveau nach, bevor sie im Sommer voraussichtlich insbesondere im Freizeit- und Tourismusbereich an Fahrt gewinnen werde. Bei den Konjunkturerwartungen der Verbraucher setze sich Optimismus durch. Im Vergleich zum Vormonat zeige sich ein deutlicher Anstieg, der diesen Teilindikator des Konsumbarometers auf das höchste Niveau seit Pandemiebeginn im März 2020 treibe. Die Einschätzungen der Verbraucher deckten sich mit den Prognosen der Unternehmen und den gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen.

Trotz des Frühjahrsaufschwungs am Arbeitsmarkt falle der Blick auf die eigene Einkommensentwicklung weniger optimistisch aus. Die Erwartungen der Verbraucher gingen in diesem Bereich im Vergleich zum Vormonat zurück, lägen allerdings weiterhin über dem Niveau aus dem Vorjahresmonat. In der erneut verbesserten Verbraucherstimmung schlügen sich somit vor allem die gewachsenen Konjunkturerwartungen der Verbraucher nieder. Die Konsumdynamik nehme zwar zunächst ab, doch im Zuge weiterer Öffnungsschritte sei von einer Zunahme des privaten Konsums auszugehen. "Mit einem sprunghaften Konsumanstieg ist allerdings nicht zu rechnen", so der Verband.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2021 03:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.