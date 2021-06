DGAP-News: Auto Zitzmann GmbH / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Expansion

Hamburg-Nürnberg, 07. Juni 2021

Der langjährige Nürnberger Großaktionär Christoph Zitzmann hat seinen Anteil an der Hamburger Albis Leasing AG weiter ausgebaut, meldet einen Stimmanteil von über 22,8% und ist damit zum größten Einzelaktionär aufgestiegen!

Der Nürnberger Automobil- und Leasing-Kaufmann, der am längsten - seit bereits 2005 - investierte Großaktionär der Albis Leasing AG zeigt weiterhin Vertrauen in die Kompetenz, Nachhaltigkeit und Zielstrebigkeit des Vorstands, der Belegschaft und des Aufsichtsrats der Albis Leasing AG! Er hat gemäß Mitteilung von heute seinen eigenen Anteil durch weitere Zukäufe auf über 22,8% erhöht! Seine Stimme ist mit einem Gewicht von deutlich über 25 % - insbesondere auf den Hauptversammlungen - ein für die ALBIS Leasing AG wichtiger Stabilitätsfaktor und Garant für nachhaltiges Wachstum.



Insbesondere in Corona Zeiten hat der Nürnberger Unternehmer sein Vertrauen in die Solidität und den langfristigen Erfolg der Albis Leasing AG auch durch überproportionale Unterstützung der in 2020 nötig gewordenen Kapitalerhöhung bewiesen und damit die Schwächen von spekulativen Anlegern ausgeglichen.



Durch seine nachhaltige Unterstützung der Gesellschaft seit 2005, unbeeindruckt von zwischenzeitlichen Machtkämpfen im Aktionariat, meist angezettelt von einem Hamburger Berufsspekulanten, ist die Albis Leasing AG aktuell gut abgesichert.

Dies gibt Aufsichtsrat und Vorstand Rückenwind, um sich weiterhin voll auf Risikominimierung und Steigerung des Neugeschäfts und des Ertrags zu konzentrieren.



Die größten Aktionäre der Albis Leasing AG sind derzeit:

Christoph Zitzmann ca. 22,8% Kapital & Stimmrechte

Rolf Hauschild ca. 20,6% Kapital &Stimmrechte

Joachim Schmitt ca. 5,7% Kapital & Stimmrechte

Felix Magath, Bernd Günther je unter 3,0% Kapital & Stimmrechte





