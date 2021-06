Mit Lucie Rein, Gründerin von Too Good To Go, und Raoul Stöckle, Gründer von Bond Bikes, übernehmen zwei Pioniere der Kreislaufwirtschaft die Sharely-Führung.Zürich - Schleifmaschinen, Sport- und Gartengeräte, Hochdruckreiniger oder Fahrzeug-Anhänger: Über 40'000 Schweizerinnen und Schweizer teilen sich über die Online-Plattform Sharely eine Vielzahl von Produkten, die teuer in der Anschaffung sind und nur wenige Male im Jahr gebraucht werden. Mit Lucie Rein, Gründerin von Too Good To Go, und Raoul Stöckle, Gründer von Bond Bikes...

