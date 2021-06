DJ Altmaier: Dresdener Bosch-Werk leitet neue Ära der Mikroelektronik ein

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die neue Halbleiterfabrik der Robert Bosch GmbH in Dresden als Beginn einer neuen Ära der Mikroelektronik gelobt. Die Bundesregierung fördert die Chipfabrik mit 140 Millionen Euro im Rahmen der Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse (Important Projects of Common European Interest, IPCEI).

"Die Investition ist ein klares Zukunftssignal für Deutschland und Sachsen und Ausdruck der hervorragenden Forschungskompetenz und Innovationskraft im Mikroelektronik-Cluster Silicon Saxony", erklärte Altmaier. "Eine starke Mikroelektronikindustrie in Deutschland ist notwendig, damit wir bei Zukunftstechnologien wie 5G, Künstlicher Intelligenz, automatisiertem Fahren vorn mit dabei sind."

Bosch baut in Dresden für rund 1 Milliarden Euro eine 5G-fähige digitalisierte und hochvernetze Halbleiterfabrik auf, die Leistungs- und Mischsignale-Halbleiterbauelemente herstellen soll. Um der wachsenden Nachfrage im Bereich Internet der Dinge (IoT) und mobilen Anwendungen gerecht zu werden, wird die neue RB300 Halbleiterfabrik laut Bosch Chips auf 300-Millimeter-Wafern herstellen. Den vollständigen Produktionsstart plant das Unternehmen für Ende 2021, so das Ministerium. Bosch schafft bis zu 700 Arbeitsplätze in diesem Schlüsselsektor. Die Mikrochips sollen auch in der Automobilindustrie eingesetzt werden.

Gemeinsam mit Frankreich, Italien, Österreich und dem Vereinigten Königreich will Deutschland europäische Kompetenzen und Know-how im Bereich Mikroelektronik erhalten und auszubauen. Dafür investieren sie insgesamt 1,9 Milliarden Euro staatliche Mittel.

Das Wirtschaftsministerium gewährt für die Entwicklung neuer mikroelektronischer Fertigungsanlagen und Produkte Fördermittel in Höhe von bis zu 1 Milliarde Euro.

