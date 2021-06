Die Stimmung der Investoren in der Eurozone hat sich im Juni tendenziell weiter verbessert, wie die neuesten Daten der Sentix Research Group am Montag zeigten. Der Indikator stieg im Juni auf 28,1 von 21,0 im Mai, gegenüber einem erwarteten Wert von 26,0. Der Index stieg den vierten Monat in Folge aufgrund des Wiedereröffnungsoptimismus. Der Sentix-Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...