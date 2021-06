Stuttgart (ots) - Haushahn hat die Hygienelösung "UV CleanAir" in allen 64 Personenaufzügen der Genossenschaft nachgerüstet. Die innovative Lösung reinigt die Luft in den Aufzugskabinen kontinuierlich.Die Memminger Wohnungsbau eG hat sämtliche Personenaufzüge in ihren Wohn- und Geschäftshäusern mit dem Kabinenluft-Reinigungssystem "UV CleanAir" von Haushahn ausgestattet. Damit erhöht die Genossenschaft die Sicherheit von Mietern, Besuchern und Bewohnern der rund 2.500 Wohnungen, Heime, Pflegestationen und von Patienten und Mitarbeitern der Arztpraxen in ihren Gebäuden."UV CleanAir" reinigt die Luft in den Aufzugskabinen automatisch mithilfe von UV-C-Strahlung. Dafür wird die Luft im Innern des Geräts an einer UV-C-Quelle vorbeigeführt, die Mikroorganismen in Sekunden unschädlich macht. Die Luftreinigung startet, sobald ein Fahrgast den Aufzug ruft, und erfolgt dann für 60 Minuten nach der Verwendung. Auch nachfolgende Passagiere erhalten im Aufzug somit frische Luft - gesundheitsgefährdende Keime in Aerosolen werden zuverlässig abgetötet. Das UV-C-Licht dringt zu keiner Zeit aus den Anlagen, die Haushahn unterhalb der Kabinendecke an der Aufzugswand installiert. Daher kann die Luftreinigung sogar während der Nutzung stattfinden.Fahrgastsicherheit zum Nachrüsten"Besonders in Pandemiezeiten möchten wir dem Sicherheitsbedürfnis unserer Mieter entsprechen", betont Hans-Peter Fischer, Geschäftsführer der Memminger Wohnungsbau eG. "Das Luftreinigungssystem 'UV CleanAir' konnten wir in sämtlichen Aufzügen problemlos nachrüsten - auch bei Fremdfabrikaten. Die zertifizierte Technologie sorgt gerade auch in den kleineren Kabinen unserer Wohngebäude jederzeit für hygienische Luft. Wir hoffen, den Fahrgästen somit ein Stück Sicherheit zurückzugeben, sodass sie auch während der Pandemie gerne den Komfort von Aufzügen in Anspruch nehmen." Die Memminger Wohnungsbau eG ist seit mehr als 20 Jahren Kunde von Haushahn und wird auch in künftigen Projekten auf CleanMobility-Produkte setzen. Die Haushahn Hygienelösungen für Aufzüge beseitigen zuverlässig alle Arten von Viren, Bakterien undPilzen. Damit erhöhen sie die Sicherheit und schützen die Gesundheit der Fahrgäste über die aktuelle Pandemie hinaus.Die CleanMobility-Lösungen für hygienische Aufzüge im ÜberblickFür die Aufzugskabine- UV CleanCar: zur Desinfektion von Oberflächen- UV CleanAir: zur Desinfektion der KabinenluftFür die kontaktlose Bedienung- CleanCall: kontaktlose Bedienungstasten für AufzügeDie Hygienelösungen können von Haushahn Servicetechnikern mit geringem Aufwand sowohl an bestehenden Aufzügen aller Hersteller nachgerüstet als auch in Neuanlagen integriert werden. Besondere Flexibilität gewinnen Kunden durch die Möglichkeit, die UV CleanAir- und UV CleanCar-Geräte zu mieten.Über HaushahnHaushahn ist der größte deutsche Markenverbund regionaler Aufzugsbetriebe, die lösungsorientierte Produkte im Bereich Neubau und Modernisierung sowie umfassende Serviceleistungen rund um den Aufzug anbieten. Namensgeber ist die in Stuttgart ansässige C. Haushahn GmbH & Co. KG, die seit mehr als 125 Jahren zu den führenden deutschen Unternehmen im Aufzugsbau zählt.Weiterführende Links:Haushahn.de/cleanmobilityPressekontakt:Presseanfragen an:Bianca Berger (Pressesstelle)E-Mail: bianca.berger@haushahn.de I Telefon +49 30 7029 2908Original-Content von: C. Haushahn GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110576/4934297