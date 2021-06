Paris (www.anleihencheck.de) - Weltweit erholen sich die Volkswirtschaften langsam, aber sicher von der Corona-Pandemie, wie sich aus vielen Wirtschaftsdaten ablesen lässt, so die Experten von Lyxor Asset Management.Allerdings dürften diese Daten in der nächsten Zeit schwanken. Ein gutes Beispiel dafür seien die Arbeitsmarktdaten in den USA, die kürzlich eine starke Divergenz zwischen den tatsächlich geschaffenen Arbeitsplätzen von 266.000 gegenüber den Erwartungen von einer Million Arbeitsplätzen aufgewiesen hätten. Auch bei den Inflationsdaten habe die Realität die Erwartungen extrem übertroffen: Die Gesamtinflation habe 4,2% gegenüber den erwarteten 3,6% betragen. ...

