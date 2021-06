FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.06.2021 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 110 (105) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES VISTRY TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1267 (807) PENCE - GOLDMAN INITIATES AVIVA WITH 'BUY' - TARGET 500 PENCE - GOLDMAN INITIATES LEGAL & GENERAL WITH 'BUY' - TARGET 380 PENCE - GOLDMAN STARTS AVIVA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 500 PENCE - GOLDMAN STARTS LEGAL & GENERAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 380 PENCE - JEFFERIES CUTS SAINSBURY(J) TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 280 PENCE - JEFFERIES CUTS SAINSBURY(J) TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 280 PENCE - JEFFERIES RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3500 (3350) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'BUY' ('HOLD') - MORGAN STANLEY ASSUMES NEXT WITH 'EQUAL-WEIGHT' ('UW') - TARGET 8000 (5300) P - MORGAN STANLEY RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (55) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 260 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES VIRGIN MONEY TARGET TO 210 (200) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT CUTS IWG PRICE TARGET TO 300 (340) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS TRAVIS PERKINS TO 'ADD' ('BUY') - PEEL HUNT RAISES IDOX PRICE TARGET TO 81 (78) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 115 (105) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 580 (600) PENCE - 'OUTPERFORM'



