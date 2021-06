Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH



Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG



Unternehmen: GESCO AG

ISIN: DE000A1K0201



Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.06.2021

Kursziel: 30,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Gelungener Start ins Geschäftsjahr 2021



n den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021 konnte die GESCO AG deutlich von dem aufgekommenen konjunkturellen Rückenwind in Form einer spürbar belebten Nachfrage profitieren. Neben den zweistelligen Zuwachsraten bei Auftragseingang und Umsatz sowie dem auf weiteres Wachstum hindeutenden Book-to-bill-Ratio von 1,21 erachten wir dabei als besonders erfreulich, dass auch die Profitabilität bereits wieder signifikant gesteigert werden konnte. Hier wirkten sich neben der höheren Auslastung auch die zuletzt umgesetzten strategischen Maßnahmen merklich positiv aus.

Bei allen Corona-bedingten Unwägbarkeiten könnte das erste Quartal aus Vorstandssicht einen Wendepunkt in der ökonomischen Entwicklung markiert haben. Abzuwarten bleibt allerdings momentan noch, ob die gestiegene Nachfrage hauptsächlich aus Nachholeffekten resultierte oder sich als nachhaltig erweist. Wenngleich GESCO nach dem vollzogenen Portfolioumbau nun deutlich weniger von der Entwicklung der Investitionsgüter- und vor allem der Automobilindustrie abhängig ist, gehen wir davon aus, dass die Gruppenunternehmen gleichwohl an einer nachhaltigen konjunkturellen Erholung nennenswert partizipieren werden.



Das aktuelle Geschäftsjahr hat der Vorstand unter die Überschrift 'In Transition' gestellt. Damit verbunden ist zum einen die weitere erfolgreiche Umsetzung der Excellence-Programme im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL. Zum anderen wird auch die in der Konzernstrategie definierte Zielportfolio-Architektur unverändert intensiv verfolgt.

Dabei ist GESCO mit einer Konzerneigenkapitalquote von fast 58 Prozent, einer Barliquidität von über 60 Mio. Euro und einer auf nur noch knapp 20 Mio. Euro reduzierten Nettoverschuldung auch für Akquisitionen interessanter neuer Unternehmen hervorragend aufgestellt. Insgesamt sollte die Gruppe daher den Weg des profitablen Wachstums getragen von einem sich weiter aufhellenden Corona- und wirtschaftlichen Umfeld sowie der Strategie NEXT LEVEL mit zunehmendem Tempo voranschreiten können.

Wenngleich wir unser Kursziel trotz leicht erhöhter Ergebnisschätzungen infolge der Änderung einiger Bewertungsparameter etwas auf 30,50 Euro zurücknehmen, bietet der Anteilsschein des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten auf dieser Basis immer noch ein aktuelles Upside-Potenzial von gut 41 Prozent. Zudem beläuft sich die Dividendenrendite für 2021 bei Ansatz unserer Prognosen derzeit auf attraktive 2,8 Prozent. Daher stufen wir die GESCO-Aktie unverändert mit 'Kaufen' ein.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22561.pdf



