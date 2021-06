Haiger (ots) - Gut kalkuliert: Kühlschränke, integrierbare Kühl-Gefrier-Kombinationen und ein elegantes Standgerät im Edelstahl-DesignNeuigkeiten von der "Kältefront": Die aktuellen Kühlgeräte von ORANIER erzeugen eine ganze Palette winterlicher Wetterphänomene: Arktische Temperaturen von bis zu minus 25°C. Gemäßigte Kälte knapp über dem Gefrierpunkt. Oder anhaltendes "Tauwetter". Jetzt im Ernst: Die Superfrost-Funktion, eine Null-Grad-Zone und das automatische Abtauen sind nur einige der zahlreichen Extras und Besonderheiten, die das Produkt-Sortiment von ORANIER rund ums Kühlen bietet. Kurz gesagt: Hervorragende Qualität zu Top-Preisen.Besonders hervorzuheben ist das be-fresh-Fach, mit dem bereits mehrere Geräte ausgestattet sind. Speziell für Obst und Gemüse besticht es mit einem Maximum an Komfort, indem es durch Feuchtigkeitsregulierung für länger anhaltende Frische sorgt. So bleiben die Lebensmittel knackig und länger haltbar.Top: Elektronische Steuerung, Super-Modus, No-Frost-TechnikDie Kühl-Gefrier-Kombination EKG 2906 03 für die 178er Nische bietet viel Platz und eine ganze Reihe innovativer Ausstattungsmerkmale, wozu die elektronische Steuerung mit wartungsfreier LED-Innenbeleuchtung zählt. Mit ihr lassen sich Lebensmittel vitaminschonend gradgenau kühlen. Bei Bedarf kann der Super-Modus eingeschaltet werden: Während "Super-Frost" auch große Einkäufe bei minus 25°C schnell einfriert, passt die "SMART-Funktion" die Temperatur für Lebensmittel und Getränke an die Umgebungstemperatur an. Das Gerät entspricht der Energieeffizienzklasse F (Spektrum A - G).Die Kühl-Gefrier-Kombination EKG 2937 01, ebenfalls für die 178er Nische ausgelegt, verfügt über die No-Frost-Technik. Mit ihr gehört unerwünschte Eisbildung der Vergangenheit an. Das heißt: Kein Reif mehr auf den Lebensmitteln, denn die Luft bleibt trocken und so war Abtauen gestern. Ein LED-Display gibt zuverlässig Auskunft über die Temperatur. Darüber hinaus stehen moderne Betriebsarten wie der ECO-, Urlaubs- oder Super-Modus zur Verfügung. Das Gerät hat die Energieeffizienzklasse E (Spektrum A - G).Cooles Design und modernste Technik im EinklangIn zeitloser Edelstahl-Eleganz präsentiert sich das Standgerät KG 2817 als echtes Highlight. Nicht nur rein optisch, sondern auch hinsichtlich der technischen Ausstattung. Das an der Türfront befindliche Display zur elektronischen Steuerung, die über Sensor-Schaltflächen erfolgt, ist besonders bedienfreundlich und setzt zugleich einen gestalterischen Akzent. Der Nutzinhalt des Kühlraums umfasst stolze 243 Liter; hinzu kommen weitere 104 Liter im Gefrierteil. Und für den Komfort verfügt dieses Modell ebenfalls über den ECO-, Urlaubs- und Super-Modus. Und mit der Energieeffizienzklasse D werden auch in dieser Disziplin Maßstäbe gesetzt.Die kompakte Kühl-Gefrier-Kombination EKG 2936 01 für die 145er Nische ermöglicht aufgrund ihrer geringeren Höhe eine flexible Planung, verfügt aber mit einem Nettoinhalt von 211 Litern gleichwohl über reichlich Stauraum. Praktisch ist das untenliegende Gefrierfach; ebenso wie das Flaschenregal im Kühlraum. Ein weiteres Highlight: Das be-fresh-Fach kann wahlweise auf "Obst und Gemüse" oder "Fisch und Fleisch" eingestellt werden, sodass diese sensiblen Lebensmittel bei knapp über 0°C konstant gekühlt werden.Weitere Informationen unter www.oranier.comPressekontakt:Oranier Küchentechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-0Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Küchentechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80773/4934328